Sin duda, todos estábamos muy expectantes ante la relación que Rocío Flores y Ana María Aldón iban a tener durante 'Supervivientes 2020'. No obstante, aunque las dos participantes tenían muy buena relación fuera de la casa, parece que el concurso les está separando cada día más. En la última gala del reality, Rocío, que protagonizó varias discusiones en la palapa con Yiya y Antonio Pavón, no recibió en ningún momento el apoyo de Ana María Aldón. Algo que, como era de esperar, a la hija de Antonio David Flores no le ha echo ninguna gracia.

Telecinco

"Somos dos concursantes independientes. Que seamos de la misma familia no quiere decir que la tenga que defender o ella a mí. Que lo he echado en falta, pues sí. Pero no se lo voy a echar en cara. Es su concurso", les explicaba.

Eso sí, parece que Rocío tiene un culpable claro de este distanciamiento: Antonio Pavón. "Ha puesto a Ana María en mi contra. Me dijo que mira si era mentirosa que Ana María no se había puesto de mi parte. Ella le tiene por las nubes. El que tiene doble cara es él. Él sabe la vida de cada uno de nosotros, de 'pe a pa'", sentenciaba. "Me hubiera gustado que hubiera sacado la cara por mí en la palapa cuando tuve esos enfrentamiento", aseguró, visiblemente decepcionada al no sentir el apoyo de la mujer de Ortega Cano.