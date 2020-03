Los ánimos en la isla están más caldeados que nunca. Tras la dura evacuación que sufrieron los supervivientes la semana pasada, parece que los concursantes están más tensos que nunca. Las condiciones meteorológicas y el hambre no ayudan a calmar esta situación. Sin ir más lejos, Elena y Antonio Pavón han protagonizado un duro enfrentamiento durante la noche mientas estaban en la cabaña. Y es que parece que cualquier excusa es buena para enzarzarse en una discusión. Muy atentos al duro cruce de acusaciones que se han dedicado los participantes.

Telecinco

"No me pises al salir y entrar", gritó Elena. "Estás amargada, tranquilízate reina. ¿Qué hago me pego un pedo dentro?", respondió el torero. "Estás amargada", le dijo el Pavón a la madre de Adara Molinero. "El amargado eres ¡tú!. Que te damos los buenos días y no eres capaz ni de responder. Te pasas el día solo sin hablar con nadie", aseguró Rodríguez, visiblemente molesta con las actitudes de Antonio.

"Se ha ido tu víctima y ahora te tienes que coger a otra... Conmigo no te equivoques, que yo tengo mucha fuerza, y a los que son como tú me los como yo con patatas", afirmó Elena. No sabemos cómo terminará esta situación, pero lo que está claro es que parece que amigos no van a ser cuando salgan del concurso. Por si fuera poco la tensión ha llegado hasta el plató y las defensoras de ambas concursantes también han tenido un tenso cara a cara.