Isa P y Asraf Beno presumen de amor allá por donde van. La hija de Isabel Pantoja, que ya ha hablado de planes de boda, ha sido una de las invitadas de lujo en la gala Princess Lovers que ha tenido lugar en Madrid. Y es que la joven cantante ha acudido a ver a su chico desfilar sobre la pasarela en un evento en el que se rodeó de otros personajes conocidos del universo Mediaset como el Maestro Joao, Steicy, Samira y Lola Ortiz. Ellos sí posaron en el photocall colocado en la entrada del evento pero Isa y Asraf no quisieron posar juntitos para la prensa aunque Chabelita sí atendió a los medios.

Muy rápidamente, Asraf Beno llegaba al lugar donde le tocaba desfilar vestido con un sencillo pantalón de traje en negro y camisa blanca con zapatos negros. Detrás, le seguía Isa P, con gesto de tener mucha prisa por pasar por lo que no posó delante de los fotógrafos aunque estos les pillaron igualmente al atravesar el pasillo cercano. Después, la hija de Isabel Pantoja se sentó orgullosa y enamorada en la primera fila para disfrutar del desfile de su chico y expresar su satisfacción por la reconciliación con su hermano Kiko.

Gtres

Para esta ocasión en la que ha estado rodeada de moda, Isa P ha lucido un vestido sencillo con falda asimétrica que dejaba ver sus estilizadas piernas donde luce uno de sus más famosos tatuajes en el que se puede leer 'Testa-Cuore', el lema de la joven: "Cabeza y corazón". Además, el vestido luce un estampado asimétrico en blanco y negro a cuadros que resaltaba más el corte final de la falda. Un look terminado con una sandalias finas en color crema a juego con la gabardina que lució al entrar y dos brazaletes en las muñecas en plata. La hermana de Kiko Rivera no quiso hablar sobre las últimas críticas que su ex amiga, Amor Romeira, ha hecho contra ella.