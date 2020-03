Dice el refrán que 'la que no está acostumbrada a bragas, las costuras le hacen llagas', y no podemos estar más de acuerdo. Nosotros y Violeta Mangriñán, a la que le deben de hacer unas llagas horribles, porque este domingo se dejó ver la entrepierna ¡y no había tela cubriendo las partes nobles! Vamos que iba en plan comando de manual. Hay que ver, con la de veces que se han quejado los colaboradores de los realities del frío que hace en los platós... ¡y ella sin ropa interior! Cómo se nota que esta chica es de sangre caliente...

La TV te puede pasar una mala jugada. Y más si vas sin ropa interior. #ConexionHonduras2 pic.twitter.com/Wj34uWnygG — M 📺 (@casasola_89) March 1, 2020

Hay quien ya ha dicho que puede ser un 'trampantojo' de luces y sombras, y otros que podrían ser una bragas de color carne... pero mientras lo primero no lo descartamos del todo, lo segundo ya sí: ¿alguien se imagina a Violeta, una mujer súper fashion y explosiva... con unas simplonas bragas de color carne? Ya, nosotros tampoco...

Eso sí, mientras unos ya le han recomendado que la próxima vez que se vaya a poner un vestido tan corto como ese que no se le olvide la ropa interior, nosotros aplaudimos que haga lo que le salga de... ahí, claro, valga la redundancia, aunque lo que no se ha podido evitar son los memes con los que los seguidores del programa han reaccionado a esta "pillada" de Violeta.

Se le ve la merienda pic.twitter.com/3CvmtRmMBd — Albert 🎭 (@Albert_Edero) March 1, 2020

Todo un detallazo por su parte para que las personas con discapacidad auditiva puedan seguir el hilo del programa leyéndole los labios — Adriyuyu 💜✈️ (@Adriyuyu) March 2, 2020

Tiene el Amazonas? — Albert 🎭 (@Albert_Edero) March 1, 2020

Ella, de momento, no ha dicho nada en sus redes sociales, y aunque no creemos que lo haga, esperamos que se lo tome con humor. Al fin y al cabo, esto les ha pasado a grandes de la historia como Britney Spears o Paris Hilton...