¡Ay, las relaciones, qué cosa más complicada! Que se lo digan si no a Andrea, una de las protagonistas de 'La isla de las tentaciones' que acudió al programa para reafirmar su amor por Ismael... y acabó poniéndole los cuernos con otro, con el que se fue de allí... ¡y ahora él no quiere saber nada de ella! Muchos dirán que ha probado de su propia medicina, como ya le pasó a Fani (que se quedó compuesta y sin Rubén), pero es que lo de Andrea ha sido mucho peor, porque ahora ha denunciado públicamente que Óscar la ha estado toreando durante meses ¡y encima la ha tratado fatal!

Mediaset

En su nuevo canal de MTMad, Andrea ha contado las cosas tal cual han sido: "La verdad es que me he sentido súper decepcionada, defraudada y utilizada por él. Para mí él siempre ha sido un apoyo súper importante y la persona en la que más confiaba en la isla. Yo he sido 100% sincera, pero me he dado cuenta de que él conmigo no. Lo que sentí es que en el Debate Final él entró a cuchillo y su objetivo era limpiar su imagen, porque se ha dado cuenta de que yo ahora tengo muchos comentarios negativos, y de que estar a mi lado es ponerse a mucha gente en contra. Eso es lo que ha querido y lo que ya ha conseguido, porque ahora está viendo que mucha gente le está apoyando y diciendo lo bueno que es él y lo mala que soy yo".

Mediaset

"Las veces que nos hemos visto han sido pocas. La primera vez, que bajé yo a Málaga con Fani y unas amigas, pasamos una noche juntos. Me planté yo en Málaga, también porque yo quería, porque él decía que no subía a Madrid porque trabajaba… aunque nunca salió de él decirme ‘oye, ven a Málaga que me apetece verte’. Y la segunda vez bajé 10 días, durante la feria, de los cuales sólo le vi a él dos horas el primer día, y el resto de días todo fueron excusas y pasar de mí. De hecho, el último día estábamos en casetas contiguas, le escribí para vernos y no fue capaz de despedirse de mí".

Quizá para muchos ese habría sido el detonante para romper totalmente con él, y es que ahí ya estaba claro que no quería verla, pero ella insistió una tercera vez: "La tercera vez que nos vimos fue en noviembre. Yo ya me había mudado a Madrid y le invité varias veces, pero nunca quiso subir, así que bajé yo a Málaga porque me apetecía verle. La primera noche la pasé con él; la segunda yo tenía un cumpleaños allí y, la tercera, cual fue mi sorpresa cuando yo quería pasarla con él y me dijo que estaba enfermo… hasta que me di cuenta de que me había bloqueado en las historias de Instagram, de que por la tarde había salido y de que por la noche estaba cenando con su hermano". Vamos, que tan malo no estaba: sólo intentaba, una vez más, ¡pasar de su culo!

Mediaset

"Por eso, no entiendo que lo venda como una relación, porque para mí eso no lo fue. No sé cómo entiendes tú una relación. Y por eso me sorprende que vaya diciendo que está dolido porque estaba muy ilusionado, cuando cada vez que nos hemos visto me ha tratado así de mal".

Andrea, por tanto, cree que Óscar tiene la excusa perfecta para echarle en cara lo que ella hizo con Ismael al volver del programa, cuando ella había dicho que hasta quería tener hijos con él, y a pesar de todo ella ha sido tonta por querer protegerle: "Yo podía haber llegado a la reunión de los 6 meses después y decir ‘estamos fatal y me ha hecho esto, esto y esto’, y no lo he contado antes para intentar protegerle. Y ahora tú llegas al debate final desconfiando de mí, cuando tú y yo nunca hemos pactado una exclusividad como pareja, y más cuando sé que tú también has estado con otras chicas en Málaga". ¡Menudo zasca!