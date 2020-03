Adara Molinero se ha cansado ya de su ex. La ex gran hermana está harta de Hugo Sierra, de su concurso en 'Supervivientes', de su rollito con Ivana y, también, de su antiguo cuñado, Bruno, al que tiene que ver cada dos por tres en el plató del reality y, cómo no, enfrentarse a él. Por eso, y porque ella ya está feliz junto al italiano buenorro que se ha echado por novio, Gianmarco Onestini, ha decidido tomar una drástica decisión que ha llamado la atención de sus seguidores (incluidos nosotros): ¡ha borrado TODAS las fotos en las que salía él! Vamos, que en esta ruptura por las malas ya no hay vuelta atrás: ¡la guerra está servida!

Sin embargo, lo que más nos ha sorprendido no ha sido eso, porque al final cuando una relación se acaba, lo normal es quitar determinadas fotos por respeto a la actual pareja y porque ya no pinta nada en tu vida. Lo que más nos ha sorprendido ha sido que de entre todas las fotos había muchas en las que salía Hugo pero también su hijo... ¡y esas también han sufrido el recorte! Vamos, que ahora la ganadora de 'GH VIP 7' se ha quedado con unas modestas 164 publicaciones. ¿Hará lo mismo Hugo? Él, por su parte, como sigue en 'Supervivientes' concursando, aún ano ha tocado nada...

Centrada en su nueva faceta

Tras salir de 'GH VIP' y 'El tiempo del descuento' (fotos que, por cierto, también han desaparecido de su cuenta), Adara ha ganado decenas de miles de seguidores, situándose ya por encima de los 800.000. Una cifra nada despreciable que le permite ya ganarse un buen sueldo, pero ha necesitado un lavado de imagen digital para poder subir el caché de influencer: 'adiós' a compartir tanta imagen de pareja (con Gianmarco sólo tiene una imagen publicada), y 'hola' a mostrar contenidos en los que la protagonista es ella, con algunos toques de su faceta familiar con el pequeño Martín.