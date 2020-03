View this post on Instagram

Esta soy yo... hace 7 años. Aún no me había puesto el aparato, pero si me había hecho blanqueamiento. Esta foto no lleva ni filtro, ni Photoshop ni nada. Me acababa de teñir el pelo de negro, ya que mi madre acababa de morir. Con la mirada triste, pero sin dejar de sonreír. 7 años de esta foto cuando en aquel año no se llevaba nada de lo que está de moda ahora. Llevo botox en la frente ( para prevenir arrugas) tengo ácido hialuronico en los labios (para hidratar rellenar y así que sean simétricos) llevo pestañas postizas (por comodidad y facilidad a la hora de salir de casa) me puse 360 gramos en cada pecho (para estar mejor de lo que estaba) y aún así no he dejado de ser YO. Las personas obcecadas en que si llevo mucho, que si lo fea que estoy, que si todo lo que me pongo. Gracias a dios he sido mona siempre y lo que me pongo es para resaltar más aún mis rasgos o mis facciones. Lo que más me hace gracia, es que las personas que más critican son MUJERES ( que doy por hecho que les encantaría ponerse de todo si les gusta cuidarse) con esto quiero recalcar que yo soy dueña de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente y de mi alma. Voy a cumplir 29 años y me siento mejor que nunca, tengo salud y eso no se puede comprar con dinero ni con nada. Dejen que la vida fluya, total... no saldremos vivos de ella. Chic@s hacer lo que os dé la gana, OS VAN A CRITICAR IGUAL. #osquierofamilia #alpurosamirastyle No tengo ni las cejas con microblading, ni la nariz operada, ni extensiones de cabello, ni fundas en los dientes. Que haya resaltado mi belleza, no significa que La Haya creado. #senacenosehace