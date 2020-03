Kiko Jiménez responde a Gloria Camila: “Se nos acabó el amor de tanto cuerno”

Gloria Camila concedió su entrevista más sincera en 'Volverte a ver' y no dudó en hablar de Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

El pasado mes de julio, Gloria y Kiko terminaban, definitivamente, su relación tras cuatro años de amor y hasta una boda en camino.

Cuatro años juntos y un anillo de compromiso que han terminado por tierra. Gloria Camila y Kiko Jiménez no solo rompieron su relación, acabaron con todo, hasta con cualquier buena relación que podría surgir entre ambos. El pasado viernes, Gloria concedió su entrevista más sincera en 'Volverte a ver' y aseguraba haber estado muy enamorada de su ex: “Pasé con él cuatro años y estuve muy enamorada, pero ya está superado, no hay ya nada que perdonar”.

"No te diría que me arrepiento de haber estado con Kiko pero es verdad que los ataques de Sofía Suescun me han hecho darme cuenta que estaba ya en una relación un poco desgastada", comentó, y zanjó el tema citando a la más grande, asegurando que: "Se nos rompió el amor de tanto usarlo". Sin embargo, ahora Jiménez ha querido responder a sus palabras y ha sido muy duro: "En vez de 'se nos rompió el amor de tanto usarlo', cambiaría la letra y sería, 'se nos acabó el amor de tanto cuerno".

telecinco

"Se contradice continuamente. En la gala del jueves decía que no se arrepiente de nuestra relación, y luego decía 'pues menudo peso me he quitado de encima", añadía Kiko con tono, además, jocoso imitando a su ex.

"Tiene todo el derecho del mundo a desahogarse, a dar una entrevista. Yo no me lo tomo como que está hablando de mí, es normal porque somos personajes públicos y la gente quiere expresarse, dar su opinión", añadía. "Es totalmente lícito, pero que luego no me digan a mí que yo me cuelgo de nada. Al final estoy aquí trabajando y yo esto ya lo hablé cuando tenía que hablarlo", ha zanjado.