Miriam Saavedra, después de haber participado en numerosos realities, es toda una experta si hablamos de concursos. La ganadora de Gran Hermano VIP conoce a la perfección todo lo que se cuece dentro de 'Supervivientes' después de haber sido concursante en 2016. Ahora, desde casa no se pierde ni una gala y confiesa estar muy engachada a la nueva edición. "Me encanta porque hay mucha adrenalina desde que Hugo e Ivana hayan hecho fusión y parece todo una telenovela".

Miriam se considera fan de los dos y, hoy por hoy son sus favoritos. Ella cree que todo lo que sucede dentro de los realities es cierto y apuesta mucho por esta nueva relación. "Ya estamos hartos de que se diga que es una estrategia. Tú entras a un reality para ver la realidad, los tíos no están pagados para interpretar un papel, no están guionizados, se gustan, se dejan llevar... Adara decía que no hay pasión. ¿Qué quiere? ¿Que Hugo abra la boca para llenarle la cara de babas como hizo Gianmarco? La gente tiene distintas formas de conquistar y a mí me gusta Hugo, lo voy a apoyar porque su concurso me está dando la vida".





A la ex concursante también le gusta mucho Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes. Ella lo defiende con uñas y dientes cuando critican las maneras tan exageradas con las que se comporta: "Hay mucha gente estúpida. La gente dice que está loco. El chico es actor, es así, fugaz, efusivo... me encanta porque es pura adrenalina".