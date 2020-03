Antonio David confesaba hace unas semanas, cuando la relación de Gianmarco y Adara estaba en peligro, por no decir medio rota, que el italiano se sinceró con él sobre algunas cuestiones de su relación. El colaborador afirmaba que Gianmarco le dijo que se sentía atraído por Elena, la madre de Adara y que le había contado que era "una mujer interesante y guapa".

Desde que se enteró que Antonio David iba diciendo esto por los platós, el italiano lo ha negado en todo momento. Más tarde llegaba un 'PoliDeluxe' de los dos cómo pareja y aquí volvía a aparecer el mismo tema. A la pregunta de qué si se había sentido atraído por Elena, Gianmarco contestaba que no, pero el 'Poli' parece haber dictado sentencia y ha dado la razón al cien por cien a Antonio David. Adara no supo reaccionar y se quedaba en blanco sin voz. "No me hace gracia", aseguraba tras conocer el veredicto.

Hoy, 3 de febrero, Gianmarco volvía al plató de 'Sálvame banana' para aclarar este tema: "Estamos diciendo cosas que son completamente falsas. Solo he dicho que es una mujer atractiva, pero de ahí a decir que he tenido atracción… es mentira". Los colaboradores se enfrentaban entre unos y otros, pero el italiano seguía rotundo con su explicación: "Este comentario me parece fatal porque yo solamente dije que es una mujer guapa".

Otras preguntas que respondía el italiano eran sobre su nueva fama y cómo llevan este tema en la pareja. "Nosotros no hablamos de esas cosas. Los dos tenemos mucha fama y no competimos", aclaraba Gianmarco afirmando que está muy enamorado de Adara.