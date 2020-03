La suegra de Sofía Suescun tiene la clave para hacerla feliz.

La novia de Kiko Jiménez usa un objeto de su suegra para relajarse.



Ya sabemos cómo consigue Sofía Suescun desconectar de sus ya casi tradicionales broncas con Gloria Camila en el plató de 'Supervivientes' donde la ex gran hermana defiende a su hermano Cristian. La novia de Kiko Jiménez sabe muy bien lo que tiene que hacer para relajarse y olvidar los malos rollos. Y si te decimos que la clave de su técnica de relax la tiene su suegra, ¿cómo te quedas? Sí, como lo lees. Carmina, la madre de Kiko Jiménez posee algo que tiene encantada a Sofía Suescun. No tenemos claro si la ganadora de 'GH 16' usa ese objeto con o sin el consentimiento de su suegra pero, en cualquier casi, no duda en presumir de él en sus redes sociales.

Gtres

Sofía Suescun ha subido a sus stories de Instagram una foto en la que aparece tumbada en un sofá, con cara de felicidad absoluta y tapada con una manta que parece de lo más suave y calentita. “No hay quien me saque del sofá y de la mantita de mi suegra”, escribe la colaboradora junto a la imagen.

Instagram Sofía Suescun

Pues sí, como lo lees, Sofía Suescun usa el sofá y la manta de la madre de Kiko Jiménez para sus momentos de relax. Pero ojo que lo más fuerte es un detalle que, por si se te ha pasado por alto, ya te remarcamos nosotros. Y es que bajo la manta, Sofía Suescun está desnuda. ¡En pelotas! Claro, ahí es cuando nos preguntamos, si a Carmina, la madre de Kiko Jiménez , le hará gracia que su nuera se tumbe desnuda en su sofá y se tape con su manta...

Instagram Sofía Suescun

Junto a ella, Kiko Jiménez se fuma un cigarrito mientras Sofía se toma una copa de vino blanco. ¡Ni tan mal! Eso sí, el ex de Gloria Camila sí va vestido. Por lo que parece la pareja estaba de lo más relajada y a gusto en casa de Carmina. En este momento, las dudas nos corroen y nuestra mente calenturienta se pone a imaginar... Que hace poco Sofía quería tener un hijo con Kiko. Vale, vale, ya paramos.