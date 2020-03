Camila Cabello cumple 23 maravillosos años y como buena protagonista del día, ha querido acaparar toda la atención de sus fans. Para ello, la cantate ha publicado una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que aparece como Dios la trajo al mundo (literalmente). Una foto que ha conmocionado a sus más de 48 millones de seguidores, que no han tardado felicitar a la intérprete de 'Señorita'.

"En unas pocas horas cumplo 23 años, por eso publico mi primer desnudo en Internet", titulaba Camila Cabello la imagen en la que aparece con pocos días de vida envuelta en una mantita azul. Han sido muchas las felicitaciones que le han llegado a raíz de publicar la foto. Entre ellas, la de numerosos rostros conocidos como el de Alejandro Sanz: "Feliz cumpleaños mi hermana pequeña y talentosa, amable y humilde ... y sí ... hermosa".

La cantante celebra su 23 cumpleaños en una etapa llena de éxito, gracias a su último tema 'My Oh My'. Además, está 'in love' con su chico Shawn Mendes, con quien compuso otro de sus temas más populares 'Señorita'. Una exitosa canción que les unió profesional y sentimentalmente. Sus respectivos fans no pueden estar más encantados con la pareja decidieron apodarles con la etiqueta de #Shawmila. Desde entonces es muy común ver besos, abrazos, y los largos paseos de la mano entre ellos y por lo que parece, así seguirá mucho tiempo.

Lo que está claro es que es todo un referente tanto artístico como estilístico y todo lo que hace da que hablar. Es por eso que Camila se toma las críticas con humor y su principal objetivo es hacer sonreír a todos sus fans. Le deseamos que pase un estupendo día con sus seres queridos y que cumpla muchos más.