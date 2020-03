Adara Molinero debería ir con mil ojos, y es que parece que le está saliendo competencia por el amor de Gianmarco... ¡en otro hombre! Y no es otro que el presentador Jorge Javier Vázquez, que este lunes, ni corto ni perezoso, aprovechó su entrevista al italiano en 'Sálvame' ¡para meterse en la cama con él! Pues sí, lo que leéis: Jorge Javier Vázquez le hizo arrumacos al ex gran hermano y hasta intentó hacer la cucharita con él (algo que Gianmarco dijo reservar sólo para su chica, aunque por parte del presentador no faltaron ganas), aunque el grueso del momentazo tuvo lugar cuando Jorge se tumbó sobre su pecho entre las risas del joven...

Mediaset

A sus 23 años, A Gianmarco ya le dan vergüenza pocas cosas, aunque sí se sonrojó cuando Jorge quiso saber si habían hecho el amor la noche anterior: "Sí... en la madrugada", dijo él con la boca pequeña, algo que al conductor del programa no le frenó para seguir preguntando: "¿Os habéis disfrazado?". "No... aún no", respondió un retrotraído Onestini, que perdió la vergüenza en cuestión de segundos cuando confesó que le gustaría vestirse de abogado y que Adara lo hiciera de azafata de vuelo. ¡Las carcajadas de Jorge Javier ya eran incontenibles!

Mediaset

Al menos, Jorge consiguió una de las cosas que tanto ansiaba: un beso del italiano, que aunque en un principio parecía que se iba a negar, le siguió el juego ¡y le besó la mejilla! Con eso parece que el presentador ya tiene fantasía para unos días...