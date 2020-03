Mila Ximénez y Suso Álvarez formaron su amistad durante su paso por 'Supervivientes'. Durante el reality, se convirtieron inseparables y se dieron apoyo mutuo. Pero todo cambió cuando el ex de Sofía Suescun entró a 'Gran Hermano VIP'. Al principio del concurso, Suso recibió numerosas críticas, entre ellas, las de su amiga Mila Ximénez, por lo que al finalizar la convivencia llegó hasta a negarle el saludo. "Me volvió la cara y la persona que le lleva me dijo que le había puesto muy mal", explicaba la colaboradora en 'Sálvame' al ser preguntada por Jorge Javier Vázquez por su relación con el influencer.

Telecinco

Es por eso que Suso aprovechó la entrada de Mila Ximénez a 'GH VIP 7' para también criticar a la colaboradora de 'Sálvame'. "Volví de 'GH VIP' y me entero de que Suso ha ido a por mí a saco. Yo me voy a quedar con el recuerdo que tengo de ti", confesaba Mila Ximénez al presentador.

Telecinco

Sin embargo, este fuerte distanciamiento parece haber llegado a su fin ya que después de que Suso escuchara estas palabras de Mila, habría decidido dar un paso hacia la reconciliación y mandarle un mensaje, utilizando a Antonio David Flores de intermediario. "Mila ha estado en el peor momento de mi vida y aunque ahora estemos así, la querré siempre", leía el ex de Rocío Carrasco en el programa de 'Viva la vida'.

Gtres

Sin duda, unas emotivas palabras que han conseguido llamar la atención de Mila Ximénez, que no ha podido evitar emocionarse. "No voy a olvidar los tres meses que pasé con Suso. Para mí fue importantísimo y por mi parte, Suso, borrón y cuenta nueva", aseguraba la colaboradora dejando atrás las rencillas del pasado con el joven.