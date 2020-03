Aunque Isa Pantoja está haciendo todo lo posible por acercarse de nuevo a su familia, todavía hay 'flecos' que arreglar y cosas que pulir. La cantante de nuevo cuño, por ejemplo, ya ha hecho las paces públicamente con su hermano, pero aun le queda otra parte de la familia con la que no se habla. Con su madre, Isabel Pantoja, también ha tenido sus más y sus menos, pero ahora que tanto la necesita ¡Isa volverá a estar ausente! Hablamos, por supuesto, del concierto que Isabel ofrecerá este 6 de marzo, en Madrid, en el WiZink Center, que contará con la presencia de su hijo y muchos otros familiares y amigos, pero no la de su hija. ¿La razón? El cumpleaños del pequeño Albertito.

El niño de Chabelita cumple 6 años este 7 de marzo, pero la celebración con todos sus amiguitos se hará, precisamente, el viernes 6. Una fecha en la que el concierto también impide celebrar en familia, y aunque Isa se ha extrañado de que su madre haya decidido escoger esa fecha para actuar sabiendo que era el cumpleaños de su nieto, al final le ha restado importancia, si bien no cancelará el cumpleaños, que ya tiene organizado.

De hecho, Isa ha querido ir más allá: confirmó que, aunque no pueda ir al concierto de la tonadillera, tiene planeado viajar con el pequeño a Cantora para celebrar el cumpleaños en familia.

Omar Montes sigue rondando

La reconciliación con su hermano ha venido de la mano de un nuevo single de Kiko, 'Tubo escape', que ella misma también ha celebrado (a pesar de que Kiko no la apoyó en su día con el suyo, 'Ahora estoy mejor'), y ya le ha dicho que a la presentación hará todo lo que pueda por asistir... aunque o le haga mucha gracia la presencia de su ex Omar Montes. Eso sí, dejaba claro que allí el protagonista es su hermano y que la presencia de terceras personas que no son de su agrado no tiene por qué empañarlo todo...