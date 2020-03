Violeta Mangriñán está disfrutando de una época muy feliz junto a su novio, Fabio, y el nuevo miembro de la casa, una perrita pequeña de nombre Canela que ha sido el foco de muchas críticas por parte de los seguidores de los miembros de 'Supervivientes'. ¿Por qué? Porque la perra es comprada y no adoptada, algo ante lo que ha saltado Violeta alegando los motivos por los que el italiano escogió comprar la perrita antes que adoptarla: "he estado en varias perreras y contribuido económicamente para los perros abandonados, pero eso la gente no lo sabe", explicaba Violeta en un vídeo.

"Esa misma gente que me critica por haberme comprado una perra y no haberla cogido de una perrera, no tendrán hijos. Porque por esa regla de tres no vamos a tener hijos porque hay muchos niños en orfanatos que se mueren de hambre. Y esta gente súper animalista y defensora de los animales espero que no coman carne", añadía Violeta Mangriñán quien criticaba "la doble moral de algunos".

Y es que ha destacado que las críticas vienen derivadas de todos los colores, no solo porque la perra sea de raza sino también por haberla cogido: "Precioso pero... Quien lo cuidará cuando estéis todo el día fuera de casa????", preguntaba una seguidora.

Mtmad

Así, Violeta se ha explicado: "Vivimos en una casa que obviamente no es de nuestra propiedad sino que estamos de alquiler, y nos han puesto muchas pegas en cuanto a tener mascotas y animales", entre las cuales se encontraba el tamaño que pudieran tener, "solo me dejan perros que poco más se parezcan a hamsters". Con esta situación, los ex de 'Supervivientes' fueron a perreras para ver los animales que había y ninguno de ellos cumplía con este requisito; "quien tenga un piso en propiedad y pueda, enhorabuena, pero no es mi caso".

Así, Fabio y Violeta optaron por Canela, muy consentida por el italiano: "Sobra decir que soy ahora el segundo amor de Fabio", bromeaba la joven al principio del vídeo tras el cual la pareja espera que la "gente deje de rajar" en su contra por tener una nueva mascota.