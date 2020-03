Quien diga que mantener una relación es fácil, es que no sabe lo que es realmente el amor. En una relación siempre hay subidas al cielo y bajadas al infierno que hacen que ésta merezca la pena, y ahora la extronista Steisy y su novio, Pablo Pisa, lo han vivido en sus propias carnes. La pareja ha tenido hace tan sólo unos días su crisis más gorda hasta la fecha, que acabó con ambos diciéndose cosas muy feas y rompiendo precisamente el día de su aniversario. Un día que tenía que ser para recordar por lo bonito, ahora tendrá un manchurrón negro en su memoria, y es que ambos tienen unas personalidades que chocan más de lo que les gustaría...

¿El motivo de la discusión? "Es verdad que a Pablo hay cosas que le molestan mucho y hay cosas que me molestan mucho a mí… y entonces salió uno de los temas que a mí me molestan mucho, y se lo dije", empezaba contando Steisy, y seguía él: "el caso es que Patri quería imponerme ciertas cosas sobre mi vida: o tomaba la decisión que tenía que tomar, y se lo tenía que ocultar porque si no se iba a enfadar conmigo, y si se lo ocultaba malo también".

Al final Steisy, como era de esperar, acabó muy mosqueada y se marchó a su casa, y tras tener una conversación que acabó con él borrando las fotos junto a ella en Instagram, la cosa se puso peor: "Yo seguía erre que erre, así que a él se le inflaron los cojones y dijo ‘¿qué? Pues que sepas que no tenemos nada en común, no soy feliz contigo y aquí lo dejamos’. Él luego se había arrastrado como un gusano, sí, pero también cuando se enfada da golpes muy bajos". "Los dos nos dijimos cosas muy feas", recordó Pablo, que añadió: "Quiero dejar claro que no fue una pataleta. Pero no las borré, las oculté, y fue porque me dolía verla en fotos mientras no estuviéramos bien".

Con todo el lío, él decidió irse a Roma con un amigo, y dejó a Steisy con todo empantanado: "Me hinché a llorar, porque yo no podía quitármelo de la cabeza… y unos días después, estando yo en la autoescuela, me llegó un mensaje suyo: 'Te echo de menos. Me duele hasta el alma. Ven a Roma'. Yo estaba haciendo tests y de repente me puse muy nerviosa, y ya le conté a mi profesora y mis compañeras todo mi drama. Total, que esto era como a las 12:30 y a las 12:45 ya tenía yo un vuelo a Roma a las cuatro de la tarde. Eso quería decir que yo tenía que estar a las 2 en el aeropuerto… y no me preguntéis cómo, lo conseguí".

El periplo de Steisy no había hecho más que empezar: "Cuando llegué allí yo no sabía a dónde ir ni qué hacer, así que me puse en contacto con su amigo Pancho, que estaba con él. Me mandó la ubicación y me fui corriendo, pero corriendo literal, por el aeropuerto. Ni maleta ni nada, yo iba con mi bolso y con lo puesto. Paré un taxi, súper nerviosa, me monté corriendo delante, que hasta el conductor se asustó, le saqué el móvil y le dije ‘por favor, please, aquí, aquí’".

El lugar de la quedada era la Fontana di Trevi, y el drama no acababa ahí: "Total, que llego, 48 euros de taxi después, le veo… y te juro que hubo un momento en el que dije ‘me doy la vuelta y me voy a España’. Porque dije ‘este me manda aquí a tomar por culo y esto ya sí que no lo supero’". Pero al final, ambos se abrazaron, se dieron un beso y consiguieron olvidar el pasado en apenas unos segundos. Tanto, que el primer día 'se lo tiraron follando', como dijo Steisy, pero ya el segundo día se dejaron las cosas claras para volver a empezar... ¡Qué bonitas las reconciliaciones!