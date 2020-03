María Teresa Campos vuelve a emocionarse al hablar de su ruptura

La presentadora ha visitado varios programas de Telecinco para celebrar los 30 años de la cadena.

Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos se vuelven a ver en 'AR'.



María Teresa Campos no atraviesa su mejor momento. Su ruptura con Edmundo la dejó muy dolida y hasta se alejó de las cámaras cansada de darle vueltas al tema. Sin embargo, ha querido volver a los platós de Telecinco para celebrar el 30 aniversario de la cadena. Por la mañana ha visitado a Ana Rosa Quintana en su programa, con quien se ha mostrado muy cariñosa: "Te quiero, te respeto y te admiro". Allí ha aprovechado para hablar de su situación actual: “Ahora hago una vida un poco rara”, explicaba la presentadora.

María Teresa no podía ocultar el dolor que le han causado los desplantes del humorista, y aunque no quiso hablar demasiado del tema, confesaba: “A veces no he cogido las riendas de mi vida”, expresaba con cierto pesar al recordar algunos de los episodios que ha vivido. “A mí me duele Málaga”, ha afirmado mirando directamente a la cámara lanzando un claro mensaje: “Málaga es mía y de todos los malagueños”.



telecinco

Por la tarde ha visitado 'Sálvame', y allí ya no ha podido contener las lágrimas. Cuando Paz Padilla le ha preguntado si sigue triste, no ha podido contenerse: "No es el por qué si no el cómo", ha confesado emocionada, "hay muchas formas de hacer las cosas". Lo que ha querido dejar claro es que no tiene nuevo amor, al menos de momento: "Salgo con amigas, con amigos... Pero me alegra que crean que tengo una ilusión aunque no la tenga, porque estaba harta de que dijeran que soy la cornuda de España".