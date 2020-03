Bea Retamal se ha abierto en canal en la isla y ha mantenido una conversación muy sincera y personal con Ivana. La superviviente ha hablado sobre su antigua relación con Rodri, ex concursante de 'GH 16' y confesaba a su compañera que se ha dado cuenta de muchas cosas tras romper con él. "El peor error es no reconocer nuestros errores”, aseguraba Bea mientras estaba en el agua con su amiga de reality. En estos momentos, que además disfruta de una nueva relación, está intentando hacer las cosas de otra manera que no pudo o no se dio cuenta en el pasado. Ahora está intentado cambiar, escuchar y empatizar. "A veces pienso que he hecho mucho daño a mucha gente", contaba la concursante.

Telecinco

Durante más de dos años de relación, Rodri y Bea fueron mostrando su día a día a través de su canal de Mtmad y redes sociales, lo que hizo que ambos se agotaran. "Al final no se acabó por terceras personas sino por agotamiento, por estar 24 horas juntos. Yo fui muy dependiente de él", ha reflexionado, pero cuando se quedó sola recapacitó.

"Él me ha ayudado mucho, pero cuando terminó la relación entré en una guerra conmigo misma por no entenderlo y comencé a contar mi verdad sin tener en cuanta a la otra persona", explicaba Bea intentándose justificar de lo mal que se comportó con su ex. Estas imágenes salían en el programa de 'MYHYV' y Adara, como buena sufridora por amor daba su opinión. "Ella tiene pareja, pero yo creo que sigue teniendo sentimientos muy fuertes por Rodri, sino no hablaría así de él".