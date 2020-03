Hace varias semanas el foco de atención se centraba en el exfutbolista David Beckham. El ahora presidente le prohibieron conducir seis meses por infringir la ley. De nuevo, el exfutbolista ha vuelto a desafiar las reglas de la conducción y lo han pillado cogiendo el coche con un calzado inapropiado.

Según la Dirección General de Tráfico, hay varios artículos del Reglamento de General de Circulación que sirven para regular este hecho y otros similares (usar chanclas, maquillarse, manejar el GPS…). Según el artículo 3. 1: Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario.

Es un debate que está a la orden del día, pero parece que a los oídos de David Beckham no ha llegado. Por las fotos se puede ver que el exfutbolista estaba haciendo recados por la ciudad, y que no viajaba por carreteras con mucho tránsito, pero aún así no es correcta su manera de conducir.