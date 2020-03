Gloria Camila está decepcionada con el comportamiento de Ana María Aldón.

La actitud de la mujer de Ortega Cano en la isla está generando muchas críticas



El comportamiento de Ana María Aldón en Honduras está generando mucha polémica fuera de la isla. Y es que después de que no defendiera a Rocío Flores de los conflictos que tuvo con Antonio Pavón y Yiya, las críticas a la diseñadora de moda han ido en aumento. Primero fue el padre de la joven Flores el que mostró su malestar por la ausencia de defensa de la mujer de Ortega Cano y, posteriormente, el mismo torero no estuvo de acuerdo con la actitud de su mujer. Durante el último 'Tierra de nadie', ha sido Gloria Camila la última en mostrar su disconformidad con la actitud de la mujer de su padre en la isla.

Telecinco

"Respecto a este tema quería explicar que no lo hizo bien", afirmó la hija de Rocío Jurado. "No lo hizo bien, pero no era la única que tenía que haber salido a su defensa. Yiya esta sobrepasando y por una cuestión de humanidad más compañeros tendrían que haber defendido a Rocío. No me parece justo que solo se le achaque a Ana", añadió Gloria Camilo.

Telecinco

Además, ha mostrado su decepción con José Antonio Avilés. "Es su amigo y tampoco dijo nada. También me parece mal esa actitud. Debería haber salido en su defensa", aseguró. "Pues menos mal que no ibas a entrar en profundidad en el tema", le ha dicho Carlos Sobera, muy sorprendido por la tremenda sinceridad de ex supervivientes.