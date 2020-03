Nagore Robles y Oriana Marzoli, enfrentada.

Las colaboradoras se han reprochado sus respectivos fracasos televisivos.

La tensión en 'Supervivientes 2020' no solo está presente en la isla, el plató también está cargado de momento de tensión. Los colaboradores de televisión viven tan intensamente el programa que protagonizan duros enfrentamientos. La últimas en protagonizar un tenso desencuentro han sido Nagores Robles y Oriana Marzoli. Y es que las comentaristas del reality no se ponían de acuerdo respecto a las actitudes que Antonio Pavón está adoptando en el reality. Muy atentos a las duras palabras que se han dedicado la ganadora de 'Acorralados' y la ex superviviente.

Telecinco

“Es una forma de hablar que molesta. Lo que hacen falta son dos personas o una persona que sepa encender el fuego. Tiene formas de hablar que no son las adecuadas y tiene que darse cuenta que no hacen falta tíos para encender el fuego”, comentó Robles de la actitud de Pavón en la isla. Unos comentarios con los que Marzoli no estaba nada de acuerdo.

Mediaset

“Buscas el aplauso fácil. Se entiende lo que ha querido decir. Dos hombres tienen más fuerza y más resistencia”, contestó la ex concursante de 'GH VIP' a la presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. “Más fuerza que tú sobre todo”, aseguró la ex gran hermana a la influencer. “Lo dices tú que ni si quiera has estado”, saltó Oriana. “Pero si voy no abandono a los dos días”, concluyó Nagore, recordando el fracaso que tuvo la venezolana en su paso por la isla.