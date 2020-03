Tener una relación a distancia no es nada fácil, y si no que se lo cuenten a Ferre y su novia, Cristina. El joven, que se dio a conocer en 'Super Shore 3', ahora ha dado el salto al 'prime time' con 'Supervivientes 2020', y una de las cosas que más le está costando es estar lejos de los suyos, porque ahí donde le vemos, con sus pintas de chico duro, es súper familiar. Por eso, celebrar su cumpleaños en Honduras no era plato de bien gusto para él... aunque el programa le tenía una sorpresa preparada durante el último 'Tierra de nadie'.

La productora se encargó de que el chico tuviera una tarta de cumpleaños para que celebrara sus 26, aunque, eso sí, sólo podía compartirla con tres compañeros, y eligió a Barranco, a Fani y a Cristian Suescun. Sin embargo, aquello no fue lo único que recibiría esa noche, porque su novia ¡entró en directo para felicitarle!

"Mi vida, lo estás petando, eres un gran compañero y un gran superviviente. Eres el mejor. ¡Te quiero!", le dedicó a un Ferre que estallaba en lágrimas. "¡Te amo!", le devolvió él, que además aprovechó para hacerle una promesa: en cuanto volviera a España, se irían a vivir juntos. ¡Qué bonito es el amor!

Una semana llena de regalos

Ferre está teniendo, por el momento, un concurso impecable, y es que el chico se mete en las peleas justas (a pesar de que compañeros como José Antonio Avilés le busquen las cosquillas), trabaja como pocos (fue el primero en conseguir pescar) y al público en general le está gustando: hasta consiguió librarse de las nominaciones frente a pesos pesados del programa como Rocío Flores...