Este martes 3 de marzo 'Sálvame' se convirtió en una fiesta agridulce. La cadena en la que se emite el programa, Telecinco, se encontraba en plena fiesta por su 30 aniversario... y aunque todo empezó con alegría y jolgorio (incluso Paz Padilla y Alonso Caparrós se vistieron de gala para rememorar la emisión inaugural de la cadena en 1990), todo se tornó en lágrimas y reproches en cuestión de minutos con la presencia de Víctor Sandoval. El colaborador había perdido a su padre a la edad de 95 años hacía tan sólo unos días, así que él no estaba para muchas fiestas... pero sí llegó con ganas de "juerga".

Preguntado por cómo estaba pasando estos días, Sandoval estalló: "No se me van a olvidar todos los que me han mandado un mensaje. Y quiero darles las gracias a dos personas: gracias a Carmen Borrego y a Terelu Campos, porque en ese momento no me lo esperaba y me ha impresionado, y cuando no esperas una cosa y la recibes, impresiona el doble", dijo... pero tenía un zasca guardado en la recámara: "Me ha sorprendido que no me escriban dos personas, sobre todo por la situación que hemos vivido últimamente. Si no lo recibes, decepciona... y tú me has decepcionado", le soltó a Paz Padilla.

Mediaset

La presentadora no tardó en pasar de la sorpresa a la emoción, y es que ella había perdido a su madre unos días antes, y sabía lo que eso significaba, así que no le quedó más remedio que pedirle perdón: "Siento mucho no haberme enterado de la muerte de tu padre", le dijo a su compañero bastante compungida, pero él no entendía por qué no le había dicho nada con el aprecio que le tiene a Paz: "Estaba flipando, porque cuando una persona te lo esperas que lo haga, bueno, pero me duele porque no es normal". "Lo siento, pero no me enteré. Nadie me avisó", repitió ella.

Paz no fue la única que recibió

La presentadora se llevó puesto su zasca a pesar de que Víctor aceptó sus disculpas, pero la que también se llevó su parte sin esperarlo fue Carmen Alcayde. La cadena quiso recordar el programa 'Aquí hay tomate' con los que fueron sus presentadores, y para eso acudió Carmen, pero lejos de ser recibida con alegría por su excompañero, éste le reprochó en seguida unas palabras que ella había dicho en Cazamariposas un tiempo antes: "Tiene unas ansias brutales de fama". Una frase con la que él 'flipó bastante al oírla'.

Mediaset

Carmen, entonces, se la 'envainó' y pidió disculpas, reconociendo que se había excedido, y fue entonces cuando ambos se fundieron en un abrazo. ¡Si es que todo se arregla hablando!