Predecir el futuro, y bien hecho, no es nada fácil, pero lo que sí os podemos asegurar es que todo lo que nos va a pasar, ya está escrito, y se puede leer si sabes cómo. Los que no sabemos si creerán en los astros son Ortega Cano y Ana María Aldón, pero esperamos que lo hagan, porque este 2020 ¡les viene movidito! La pareja ha comenzado el año de lo más feliz y en familia, tan sólo menoscabado por el hueco que ha dejado Kiko Jiménez tras su ruptura con Gloria Camila. Sin embargo, el torero y la diseñadora están en un gran momento en su relación... pero que no se pongan cómodos, porque vienen curvas.

Gtres

Ana María es Escorpio (nació un 19 de noviembre). Ella ha empezado con un gran proyecto profesional que es 'Supervivientes', pero la alegría no le va a durar eternamente: según la predicción que hicieron nuestros compañeros de la revista Diez Minutos en su 'Especial Astro 2020' a principios de año, el eclipse en penumbra de la luna del 5 de julio no le será favorable, y tendrá que andar con pies de plomo para no tener problemas en el trabajo y también en la pareja, porque podría hablarse hasta de separación. Será entonces cuando Ana María deberá centrarse de nuevo en José y recuperar las buenas costumbres. Sólo así acabarán el año juntos y reforzados.

Gtres

José Ortega Cano, por su parte, es Capricornio (cumple años el 27 de diciembre). Su economía va a mejorar, pero en el amor la cosa será diferente, porque aunque tendrá muy buena vibra con Escorpio, él estará mucho más centrado en la relación que Ana María, aunque ya le han surgido dudas. Tras esa supuesta crisis en torno a julio, la luna llena del 3 de agosto le aportará positividad, energía y mucha vitalidad. Quizá ese sea el momento en el que ambos podrán empezar a solucionar sus problemas, pero, como decimos, sólo si ambos ponen de su parte. De hecho, en la tirada de cartas para su signo, la carta de La Templanza será la que marque la segunda mitad del año...