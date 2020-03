Los supervivientes están que arden contra su Dios. En la última gala de 'Supervivientes 2020', Cristian Suescun se hizo con el liderazgo, convirtiéndose en el Dios de la isla y, por lo tanto, con el privilegio de tener más comida, mejor lugar en la playa... y hasta toma de decisiones. El programa le dio el poder de quitarle objetos importantes a sus compañeros como castigo para los concursantes por hablar entre las playas (algo totalmente prohibido) y no tuvo nada de delicadeza a la hora de escoger lo que se les iba a retirar: La lona a uno de los equipos, un saco y una manta al otro. Ellos se incendiaron de lo lindo contra sus decisiones y le mandaron mensajes como "Arrieros somos y en el camino nos encontraremos" o "se cree que va a ser Dios toda la vida". Vamos, que no están nada contentos con él.

Y la opinión parece extenderse fuera la isla, y es que aunque hay quienes defienden su postura asegurando que se equivocó al no enterarse bien de los tiempos que sus compañeros estarían sin dichos objetos (para siempre, por cierto), otros dudan completamente de sus intenciones. Es el caso de Joaquín Prat.

telecinco

El co presentador de 'El programa de Ana Rosa' se ha pronunciado al respecto y lo tiene claro: "Yo no sé si es bobo o muy perverso, en cualquier caso me encanta en su papel de Dios".

Además, los supervivientes no están nada contentos con Cristian porque aseguran que mientras ellos trabajan, el hermano de Sofía Suescun no mueve ni un dedo. Cuidado que el próximo jueves puede perder su título de Dios y se puede complicar todo...