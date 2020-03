La sobrina de Isabel Pantoja se casa este verano y no aguanta más las ganas de vestirse de novia. En 'Sálvame', programa dónde colabora ha querido compartir más detalles de este gran día con sus compañeros. Anabel se sentaba junto a Paz y, emocionada, contaba que está deseando que llegue ese día que nunca esperaría que ocurriera. "Tenía ganas de encontrar la persona que es mi mitad y esa paz. He encontrado mi paraíso y he formado el hogar que tanto quería", explicaba refiriéndose a su chico.

Telecinco

"Lo único que quiero es tener una boda de ensueño como cualquier persona. Quiero irme pa la barra y hartarme de bailar", contaba emocionada a sus compañeros. La prima de Kiko Rivera ha confesado que la boda será en un gran sitio y que algunos de los detalles de ese día van a ser espectaculares. "Va a ser una boda en una finca en Sevilla". "Hay unas pequeñas cosas que se me han ocurrido que son especiales para mí y para mi familia. No quiero a todo el mundo llorando, sino que sea una boda divertida".

En cuanto a cómo será la boda, Anabel solo ha adelantado que Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, cantará en la ceremonia. Ella pensaba que este día nunca le llegaría, que ella no iba a vivir una boda de ensueño, ya que en el amor no le ha ido del todo bien. Pero por fin, su sueño se hará realidad. "Hay mucha gente que no se ha juntado en un evento en una fecha conmigo. Estarán mis niños, que para mí son lo más grande". Seguro que será un gran día y no lo olvidará jamás.