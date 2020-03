Esta mujer de 25 años que sigue decidida a vivir de la música y a quien vemos cada semana en el concurso de Antena 3 ‘Tu cara me suena’, conserva un dulce recuerdo del éxito que obtuvo en 2004 gracias a su participación en Eurovisión Junior con 'Antes muerta que sencilla' (Antena 3), un tema del que se siente orgullosa: "La cantaré hasta que me muera". Ya no queda nada de aquella niña alegre y pizpireta porque ahora María Isabel es una guapa joven con las ideas muy claras y con muchos sueños por cumplir. En esta entrevista nos los desvela.

¿Cómo está siendo tu experiencia en el concurso ‘Tu cara me suena’?

Muy bien. Estoy muy ilusionada y cada semana voy con más ganas, porque hemos creado una especie de familia entre los concursantes y el equipo. Lo hacemos más divertido.

¿Qué es lo más difícil?

Los ensayos, porque son muy duros. Parece fácil, pero no lo es. Meterte en la piel de otro personaje es muy complicado.



¿Eres buena imitadora?

Yo soy cantante, no imitadora. Por eso cuesta, pero intentas acercarte lo más posible a la persona que imitas. Cada persona tiene su voz y es imposible hacer la misma. Además, tenemos pocos días de ensayo.

Blas Cantó dice que en este programa no se busca una voz.



Efectivamente, se busca a un buen imitador. La voz te sirve.

"En 'Tu cara me suena' hemos creado una especie de familia entre los concursantes y el equipo"

¿A quién te gustaría imitar?



A Bob Marley, siempre lo digo.

¿Y a quién no?



A alguien de ópera, porque no es un registro que me motive. Pero si me toca, me aguanto y lo hago.

¿Quieres ganar?

Yo estoy ganando todas las semanas, pero no sé si ganaré. De todas formas, no me obsesiona ganar. Yo quería ganar una gala porque quería donarlo. Ese objetivo lo he cumplido, y no sé lo que vendrá ahora. Indudablemente, habrá galas que no gane porque no se me dan bien todas las imitaciones. Lo único que quiero es seguir disfrutando de este concurso, que es un regalo.



De todos tus compañeros, ¿quién te ha sorprendido?

Quizás los Gemeliers porque imitan muy bien. Y personalmente, Mario Vaquerizo. No le conocía y me ha sorprendido, como Belinda Washington.

Empezaste en un concurso con Eurovisión Junior, ¿es María Isabel carne de concurso?

No, porque si no estaría en todos los concursos; pero sí me gustaría estar en todos los concursos de música, aunque es verdad que no puedo dar el perfil en todos. He tenido la suerte de empezar en Euro Junior y ahora estoy en ‘Tu cara me suena’, que son concursos que me van bien.

"Sigo manteniendo la esencia de cuando era pequeña. Sigo siendo soñadora, me sigue apasionando la música"

¿Te presentarías a Eurovisión?

Hoy día no, el día de mañana no lo sé. Ahora estoy centrada en mi mundo, en que se me valore como cantante.



¿Por qué ese rechazo a Eurovisión ahora?

No es rechazo. Simplemente que ahora estoy centrada en mi carrera, pero claro que me gustaría ir.

Te conocemos desde que eras pequeña, ¿cómo ha cambiado María Isabel?

Sigo manteniendo la esencia de cuando era pequeña. Sigo siendo soñadora, me sigue apasionando la música, soy trabajadora y luchadora. Evidentemente, con los años viene la madurez y a lo mejor ahora soy más tranquila. Antes era una niña y ahora una mujer.

¿Te imaginabas tu carrera musical así?



No. Estoy muy agradecida. Y es mucho mejor de lo que me esperaba, con el reconocimiento de la gente.



"Creo que he vivido mejor infancia que cualquier niño"

¿Crees que te has perdido algo de tu infancia?



Creo que he vivido mejor infancia que cualquier niño.



¿Por?

Porque he vivido cosas que muchos niños no han vivido. He conocido a mucha gente y he estado en ciudades increíbles. Para mí, mi infancia ha sido mi barrio, mi gente, mis muñecas y mis juegos. Luego, los fines de semana iba a los conciertos y a los programas de televisión. Lo mismo hacía en vacaciones. Por eso te digo que he vivido cosas que los demás niños no han podido vivir.

De todos esos recuerdos, ¿con cuál te quedas?



Son muchos. No podría destacar uno en concreto. He conocido a muchos artistas, quizás el que más me sorprendió fue Daddy Yankee, yo tenía nueve años y ya escuchaba música urbana. Fue increíble.



La última vez que estuvimos contigo y nos sorprendiste con este nuevo look, te preguntamos si te molestaba que te compararan con Rosalía...



No me molesta esa comparación. Me llevo muy bien con ella. La conocí después de aquella entrevista. Para mí es un orgullo que me comparen con Rosalía. Tenemos una relación cordial y de compañerismo.

Muchos hemos cantado y disfrutado con tu ‘Antes muerta que sencilla’, ¿la sigues cantando?

La cantaré hasta el día que me muera.

"He conocido a mucha gente y he estado en ciudades increíbles"

¿De verdad? Ahora, con 25 años, ¿la cantarías?

Es una canción, pero claro, me gusta arreglarme porque soy femenina y me gusta la moda y el maquillaje. Pero también me considero una chica muy sencilla.



En tu pueblo, Ayamonte (Huelva), ¿qué te dicen?

Ellos están muy contentos con mi vuelta y con verme en la tele cada semana. Están orgullosos porque saben que esto es lo que más me emociona en el mundo.

¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste?

Quizás hace seis años o más que no me enamoro. Me pueden gustar las personas, pero enamorarme... eso cuesta.

¿Qué tiene que tener esa persona para que te enamore?

Que sea buena persona y que me haga reír, que es lo que más me importa. Y que me apoye en mi trabajo. Y que me quiera bien.

