Llega una de nuestras secciones favoritas: 'El horror', donde se cuela cada personaje... ¡que nos deja tiritando! En esta ocasión, más bien, nuestros famosos nos han dejado sin palabras, sobre todo, hay uno que se lleva la palma y por eso esta semana se lleva el título del 'Más horripilante'... ¡el buenorro de Jason Momoa!

Con lo guapo que está sin ropa Aquaman, con ella deja mucho que desear. Sobre todo si elige un 'outfit' de estas características. ¡Se ha puesto de todo! Lo que no entendemos muy bien es qué pinta ese foulard colgado como si fuera una cola... ¡En fin, excentricidades de los famosos!

Sin embargo, Momoa no es el único en esta peculiar lista. La faldita con la que Laura Sánchez enseña todo, también se las trae o el gesto de Ana Mena, a lo 'Instinto Básico' nos deja flipando. Si quieres saber qué otros famosos se han colado en este ranking de 'horribles' solo tienes que continuar leyendo. ¿Estás preparado?

Laura Sánchez enseña el 'cu-cu'

Agencias

La falda de Laura Sánchez no será discreta, pero no se puede negar que es fresquita para el verano. Ya imaginamos la versión mercadillo del diseño y cómo los vendedores las anunciarían a pleno pulmón: "Falditas con aire acondicionado incorporado, señoras, me las quitan de las manos".

Ana Mena se relame del gusto...

Agencias

¡Luego dirá la cantante Ana Mena que le preguntan por su vida privada! ¿Pero con ese gesto que quiere? ¡Como para no preguntarse en qué estaba pensando!

Jason Momoa, nos gusta más con menos ropa

Agencias

Deportivo por delante, elegante por detrás. ¿Pero a qué viene ese foulard cargadito de purpurina que lleva Jason Momoa enganchando al pantalón? Tú decides:

a) No es suyo, es de su mujer, Lisa Bonet, y se le ha enganchado sin darse cuenta.

b) Se le caían los pantalones y no tenía correa.

c) No sabía qué hacer para salir en estas páginas.

Matt Bomer, su cara es un poema



Agencias

Sí, Matt Bomer está para comérselo, pero lo mismo Bill Pulman se lo ha tomado muy en serio... Además, pobre Matt: ¡se da la vuelta y ve esa cosa fea que se le acerca cual Alien y se muere de un ataque!