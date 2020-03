Parece que desde que Fani entró en 'Supervivientes 2020', su chico, Christofer, se abre cada vez más con sus seguidores. Ha sido en un nuevo capítulo de su canal de 'Mtmad' donde el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha ido respondiendo a varias preguntas que le han hecho sus fans, entre ellas cómo fue su pedida de mano. El madrileño no se ha cortado y ha explicado con pelos y señales cómo fue aquel momento tan especial de su vida y de la de Fani. Sin embargo, no es el único plan de futuro que tienen entre manos.

Mtmad

"Fue un día en Torrevieja que dije esta chica tiene que ser mi mujer e hinqué la rodilla", comenzaba explicando Christofer. "Fue en la playa, habíamos reñido un poquito y pensé, bueno por lo menos lo arreglo con esto" continuaba. "Me imagino mi boda en la playa, en un atardecer o de noche. Primero se lo conté a los amigos más cercanos y se alegraron mucho", sentenciaba.

Ahora que su chica esta en la Isla, el ex camarero ha admitido que la echa mucho de menos ya que hacen todo juntos: "Vamos al gimnasio juntos, hacemos la compra juntos y hacemos la comida juntos". También ha confesado que cada vez se siente más cómodo en los platós aunque le ha costado mucho, sobre todo la primera vez que acudió a uno. Además, asegura que no descarta participar en otro reality. Eso sí, depende del reality ya que "hay a alguno que no volvería", explicaba entre risas.

Cuatro

Parece que el tiempo todo lo cura y en estos momentos Christofer no puede estar más orgulloso de su pareja. Nosotros estamos deseando que llegue el gran día y compartan con todos sus fans ese momento tan especial para ambos.