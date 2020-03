View this post on Instagram

Ahí nos tenéis, un par de licenciados en Campanología! @alcayde_carmen y yo recogimos nuestro título en la Puerta del Sol de manos de @telemadrid y @xarlysanz Gracias a @agatharuizdlprada y a todo su equipo por vestirnos para tan magno evento. Feliz 2019! 😎 #campanadas #tv #show #feliz2019 #happynewyear #happynewyear2019 #experience #madrid