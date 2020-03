Adara habla de sus primeras veces con Gianmarco

Adara Molinero ha vuelto a grabar un vídeo para su canal de Mtmad y ahí ha confesado todo los detalles sobre su nueva relación con su compañero de concurso, Gianmarco Onestini. Las horas de televisión que ha dado esta pareja, no las ha dado nadie y es que, después de su ruptura con el padre de su hijo, Adara está muy feliz y a gusto con su nueva vida. La ex azafata y ganadora de 'GH VIP 7' ha contado en este nuevo episodio muchas confesiones sexuales que ha tenido hasta el momento con el italiano.

Telecinco

Adara se ha convertido en la reina de los realities y su novio, después de ganar 'El tiempo del descuento', se ha unido a esa marea de fans. Los dos son muy queridos en las redes y ellos lo agradecen día a día. "Os lo voy a contar todo muy rápido porque me da mucha vergüenza: para mí fue muy bonito, romántico y pasional. Por primera vez le vi desnudo y no teníamos cámaras de por medio. Pude disfrutarle. Cuando estaba en GH me cortaban muchísimo las cámaras y que todo el mundo pudiera vernos".

Gtres

Uno de los problemas que tenía Adara con Hugo era la intimidad de pareja. Según ella, Hugo ya no la deseaba y eso hundió su relación. Ahora con Gianmarco no pasa: "Super pasional. Súper bonito, que al final es lo que importa. Y súper romántico". Así describía Adara la primera vez que hizo el amor con su nuevo novio. Después de contener las ganas dentro de la casa de ‘Gran Hermano’, la concursante ha explicado que sufrió un alivio emocional al poder hacer lo que realmente llevaba mucho tiempo deseando.