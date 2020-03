Rocío Flores se confiesa con Albert Barranco.

Albert Barranco está muy contento por su amistad con la hija de Rocío Carrasco.

, ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Vicerversa' con el que su tía Gloria Camila tuvo un supuesto romance. No obstante, lejos de tener problemas, parece que los concursantes han congeniado a las mil maravillas.

A pesar de que Albert y Rocío tuvieron un pequeño enfrentamiento en el que se dijeron alguna que otra palabra más alta, todo eso ya ha quedado atrás. "No me esperaba para nada que fuera con la persona que mejor me iba a llevar en la isla. Ha sido una grata sorpresa y me encanta. Es una chica muy buena que se hace querer porque se le ve la mirada limpia. La verdad que estoy muy contento de poder vivir esta experiencia con ella", confesó Barranco.

Gloria Camila, que está en el plató defendiendo a Ana María Aldón, no dudó en comentar este acercamiento. "No me lo esperaba", aseguró. "Me gusta ver que lo de fuera no ha llegado hasta dentro y que hayan sido capaces de empezar de cero", afirmó Gloria. "Le dije que no se llevara el cajón de mierda", concluyó la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano.