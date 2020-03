Cristian y Fani no se llevan muy bien en el concurso.

Tras ver las imágenes de su enfrentamiento, Sofía y Christofer se han regalado varios zascas.

Desde que Cristian se convirtió en Dios de la isla, los problemas para él dentro del reality han aumentado considerablemente. Y es que sus decisiones han causado muchas críticas por parte de sus compañeros. Una de las que más duras con el hermano de la ganadora de 'Gran Hermano 16' ha sido Fani. La ex participante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en enzarzarse duramente al hijo de Maite Galdeano. No obstante, la tensión no solo ha quedado ahí, sino que también ha llegado al plató. De hecho, Sofía y Christofer, defensores de ambos concursantes, se han dedicado varios zascas.

Telecinco

"No me ha gustado lo que ha dicho sobre Cristian de que no se cree su arrepentimiento y que se haya confundido", confesó Sofía "Ella pretende que nosotros nos creamos que se ha arrepentido de tirarse a Rubén y no nos podemos creer a Cristian. Es muy fuerte", criticó la ex superviviente.

Telecinco

"Eso es un golpe muy bajo. Me parece muy rastrero lo que acabas de decir la verdad. Te lo tenía que decir porque te tengo mucho cariño", opinó Jorge Javier Vázquez del comentario de Suescun. "Como no tiene otra cosa que decir", comentó Christofer. "No tengo otra cosa que decir de Fani, porque no estoy viendo a Fani directamente, entonces tengo que recurrir al otro concurso para poder compararlo", añadió Sofía. "Y yo solo veo a tu hermano tocándose las pelotas a dos manos", concluyó el teleoperador, finalizando el enfrentamiento.