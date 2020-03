Se llama Aimee Anne, pero el mundo entero la conoció como Duffy. Su exitosa canción 'Mercy' la lanzó al estrellato en 2008 pero, de repente, desapareció. No se volvió a saber nada de esta británica rubia de ojos azules y rostro angelical, hasta ahora.

A los 35 años, Duffy ha inaugurado su perfil de Instagram confesando un dramático secreto oculto durante la última década: el motivo de su ausencia pública.

"Muchos de vosotros os habéis preguntado qué me pasó, dónde me metí y por qué... La verdad es, y creedme que estoy bien y a salvo ahora, que fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó su tiempo. No hay una forma suave de decirlo. Pero puedo afirmar que en la última década fueron miles y miles los días en que me comprometí a querer sentir de nuevo la luz del sol. Ahora el sol brilla", ha escrito la artista junto a una foto suya en blanco y negro con la cabeza baja.

Con esta imagen en blanco y negro ilustraba Duffy sus declaraciones en la Red. Es la única foto de su perfil de Instagram que, en sólo unos días, ha alcanzado casi 200.000 seguidores. Instagram

Un nuevo comienzo



Este dramático episodio y la carga de mantenerlo oculto pasaron factura en esta joven que entonces tendría 25 años. El resultado fue su retirada definitiva del mundo de la música. "No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. ¿Cómo puedo cantar desde el corazón si está roto?", ha explicado.

Una de sus últimas apariciones fue en 2013, en un homenaje a Edith Piaf en Nueva York. Su nueva imagen de morena y su mirada triste cobran ahora un nuevo sentido. Getty Images

Duffy, que en 2015 probó suerte como actriz en el cine con 'Legend', ha dado el paso de contar toda la verdad de su pesadilla en una entrevista que verá la luz muy pronto.

Una carrera de éxito rota

Getty Images

La cantante británica se convirtió en todo un fenómeno musical cuando, en 2008, lanzó su primer álbum, 'Rockferry', que incluía su canción más famosa, 'Mercy'. Su arrollador éxito fue tal que muchos la coronaron como la única que podía hacer frente a Amy Winehouse, la reina del soul en ese momento. En 2009, Duffy recogía los frutos de su trabajo en forma de un Grammy y de tres premios Britt, entre otros galardones (en la foto de arriba).

Getty Images

Hasta la mismísima reina Isabel II la invitó a una recepción, junto a otros artistas, en Buckingham Palace. Un año después, sacó un nuevo disco pero nada volvió a ser lo mismo... Ahora entendemos el porqué.