Se cumplen 40 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente y Frank Cuesta y el canal DMAX quieren rendirle un merecido homenaje: el día 8 se estreno la primera entrega de 'Wild Frank. El legado de Félix' y cada domingo podremos ver un capítulo nuevo dedicado a los animales por los que tanto luchó Rodríguez de la Fuente. De este programa y de su vida charlamos con Frank.

Este programa es un homenaje a Félix, ¿eras de esos niños que creció con él?

En aquella época sólo había dos canales y yo esperaba a que llegara el viernes para ver a Félix. Era increíble.

¿Gracias a Félix descubriste tu vocación?

No. Descubrí que me gustaban los animales. Me fui a Estados Unidos, con 13 años, para jugar al tenis y yo le daba de comer a los caimanes. ¡Todos los que nos dedicamos a los animales estamos zumbados!

¿Cuál es animal que más te ha gustado?

He hecho muchas cosas con pájaros, pero me quedo con el lobo porque se parece a un perro, que es mi animal preferido. El lobo te puede matar, pero es un animal precioso.

Sale Miguel Ángel Revilla en el programa, ¿qué ha aportado?

Cuando estás con él es espectacular, luego políticamente tendrá sus cosas... Él me reconoció que se opuso al Parque de Cabárceno (donde se puede ver al oso ibérico) y ahora pide perdón porque es lo mejor que se ha hecho en Cantabria.

¿Te regaló sus famosas anchoas?

No, me regaló libros y un peluche en el que me empeñé.

"Rehacer mi vida sentimental es un imposible"

¿Cuál va a ser la próxima entrega de 'Wild Frank'?

Estamos ya grabando, va a tratar sobre la berrea.

¿Por qué siempre buscas temas polémicos?

Porque nos gusta que nos den por... En España no hay libertad de expresión. Willy Toledo puede ser uno de los tíos que peor me caen, pero veo ridículo que lo lleven a juicio por dar su opinión. Está todo politizado, hasta los animales y la naturaleza.

Se habla mucho del cambio climático.

Si la salvadora del planeta es una niña que le dice a la gente que no hay que ir al colegio y es pedir y pedir... Es que yo no la he visto recoger un papel del suelo. Si en lugar de hacer eso, se enseña a reciclar o recoger mierda de las playas o de los ríos. No se puede usar la naturaleza como arma política.

La grabación de este programa ha coincidido con el bache que has pasado de salud.

Sí. Yo llevo 16 años con esto. Al principio me llevé un palo muy grande, pero luego te das cuenta de que te puedes quedar en casa y llorar de la pena o pelear. No tengo miedo.

"Yo no me quiero morir"

¿Y eres de los que siente miedo a pronunciar la palabra de esa enfermedad?

No es miedo, simplemente no me gusta. Es una enfermedad de la sangre y se entiende. Es un tratamiento largo. Puedo decir cáncer o leucemia, pero es que me da igual. Al final del día estás malo y ya está.

¿Nunca has tenido ganas de tirar la toalla?



¿Para qué? Para eso te mueres y te pegas un tiro. No, porque tengo hijos. Si no los tuviera, sería otra historia. Tengo una familia y mucha responsabilidad. Quiero que se mueran todos antes, yo no. Si viviera en Madrid, me compraría el 'ABC' para leer quién se ha muerto. Yo no me quiero morir.

Hace unos meses rehiciste tu vida sentimental.

Mi vida está hecha. No tengo novia. Tengo tres hijos y su madre está en la cárcel y cuando salga ella voy a estar con ella y con mis hijos. Rehacer mi vida sentimental es un imposible.

Creías que Yuyee saldría de la cárcel a finales de 2019...



Sí, y espero que sea en 2020. Estamos en juicio y la cosa va muy lenta. Allí no hay reducción de condenas. Estamos intentando todo lo posible legalmente, porque ilegal se podría haber hecho...

¿Cómo están tus hijos?

Muy bien. A mi hijo Zape le ha fichado el Alcorcón, y eso que odio el fútbol.

Estefanía, el amor que no pudo ser

Hace más de cinco años que Frank se separó de su mujer, Yuyee Alissa, el mismo año en que la condenaron a quince de prisión en Tailandia por tráfico de drogas. Pese a estar separados, Frank considera injusta la condena y lucha por liberar a la madre de sus hijos Zape, Zorro y Zen. El año pasado intentó rehacer su vida sentimental con Estefanía Royal, una bailarina afincada en Bangkog que colaboraba en los proyectos animalistas de Frank. No ha podido ser: pusieron punto y final a su historia de amor en noviembre.