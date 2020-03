Ana María Aldón llegó a Honduras dispuesta a vivir la experiencia, ¡y vaya si la está viviendo! Eso sí, a costa de estar liándola parda dentro y fuera de la isla. La mujer de José Ortega Cano se lo está pasando pirata, aunque ese comportamiento le pase factura porque es una de las nominadas... Su estrategia está clara. "Yo vengo a hacer mi concurso y si a mí no me molestan, no me tengo que ofender", explicó en la última gala. Toda una declaración de intenciones para defenderse de darle la espalda otra vez a Rocío.

Su gran amigo Antonio Pavón libraba su batalla con la hija de Antonio David, a la que llamó "mentirosa y manipuladora". Pero la mujer de Ortega, en lugar de sacar la cara por la nieta de Rocío Jurado, prefiere defender a su nuevo 'más mejor amigo': "Conmigo se ha comportado como muy buen compañero”, afirmaba ante la mirada incrédula de algunos concursantes.

Telecinco

Precisamente esos mismos supervivientes han advertido a Ana María de que Pavón larga otras cosas a sus espaldas. Pero ni con ésas Aldón se baja de la burra: "Hasta que no lo vea, no me lo puedo creer". Y para rematar la faena, pedazo de estocada a la nieta de Rocío Jurado: “Si Rocío tiene un enemigo, yo no voy a ser enemigo de ese enemigo”, soltó sin despeinarse.

Rodeada de polémica

Telecinco

Así no parece raro que esté perdiendo apoyos, y no sólo dentro sino también fuera de la isla, sobre todo teniendo en cuenta que en ‘Volverte a ver’ presumió de cuánto iba a cuidar a Rocío: "Me sale la vena maternal. Necesitará ayuda y si la necesita, ahí estaré." Aldón canta, ‘caza’ cangrejos y se hace la graciosa para compensar, pero su estancia en los Cayos pende de un hilo porque está nominada. Si no sale expulsada, puede que tenga que volver a España por el procedimiento judicial con el diseñador de su vestido de novia...

A sus 42 años, Ana se está dando a conocer de verdad en Honduras. Se ha empeñado en ser personaje público y ahora se especula hasta con su hija Gemma, de quien se dice que tuvo una relación con José Fernando...

El llanto de Rocío Flores

Telecinco

Entre su nominación, los ataques de Pavón y la incómoda pregunta de Cristian Suescun sobre la relación con su madre, Rocío rompió a llorar durante sus últimas horas en Honduras. ¿La consuela Aldón? Nooo. Menos mal que ha hecho migas con Barranco... La joven emocionó hablando de su madre: "Me gustaría que me estuviera viendo", dijo al tiempo que insistía en que "por supuesto" que la situación entre ambas puede cambiar algún día.

Se lo pone difícil a Ortega Cano y Gloria Camila

Gtres

Dicen que a Ortega no le hacía gracia que su mujer fuera a la isla, ahora tiene que aguantar comentarios sobre su matrimonio, sobre su amistad con Pavón y hasta que Avilés le pregunte si alguna vez ha sido infiel...

Gtres

¿Y Gloria Camila? Es oficialmente su defensora, así que se mueve entre criticarla por no defender a Rocío Flores, a quien ella considera una hermana, y tener que seguir la actitud de su padre. "Se acordó que cada una iría por libre", dice Ortega– y afirmar: "No es su madre y cuando tenga que dar la cara por ella lo hará."