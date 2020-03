Belén Esteban confiesa qué hará en casa durante el encierro por el Covid-19

La 'princesa del pueblo' ha decidido seguir las recomendaciones del Gobierno y, aunque ella no puede teletrabajar, se ha unido al lema 'Yo me quedo en casa'. De esta manera, Belén Esteban intenta protegerse del virus que ha paralizado al mundo, ya que además ella sufre diabetes y eso la convierte en un paciente de alto riesgo.

Para explicar que éste era el motivo de su ausencia, entró el pasado sábado en el 'Deluxe' por teléfono y así lo explicó: "Soy diabética, soy de alto riesgo y mi marido es técnico sanitario. Así que es muy peligroso tanto para mí como para la gente que me rodeáis, por lo que he decidido que los próximos 15 días me quedaré en casa", comentó la Esteban. Y, por si había dudas, quiso aclarar para despejar todo tipo de dudas: "Pero, vamos, que no tengo el virus".

El mejor momento

Belén y Miguel se casaron el pasado 22 de junio y ya antes comentaron la ilusión que les hacía tener un hijo. Ella tiene a Andrea, de su relación con Jesulín. Instagram Belén Esteban

Jorge Javier se mostró de lo más 'interesado' en saber cómo aprovecharía el tiempo estos días que pasará recluida en su casa de Paracuellos del Jarama. Y Belén fue práctica: "Voy a ordenar armarios, leer o ver películas. También estoy en contacto con mi médico de cabecera y mi endocrino".

Y, claro, esa no era la respuesta que buscaba el ‘dueño del cortijo’, que le sugirió, con mucha picardía y complicidad con su compañera: "También puedes aprovechar para ser madre"… Y ¡sorpresa!, ése es su mejor plan: "Ya se lo he dicho a mi marido, que aprovecharemos para ir a por el niño… ¿Qué mejor momento que ahora que voy a estar en casa?" ¿Será el coronavirus el causante de un alza en el índice de natalidad en nuestro país? ¿Volverá Belén con una buena noticia? Ojalá…

15 días sin trabajar

