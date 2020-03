La modelo fue la madrina de la nueva tienda de Salsa Jeans en la Gran Vía madrileña. Sandra Gago y el tenista se casaron en octubre del año pasado y, según reconoce la joven, de 23 años, su relación no ha cambiado mucho: “Nuestra vida sigue igual. Si ha cambiado algo, ha sido para mejor”.

Siempre intentas acompañar a Feliciano en sus torneos, cuando te tienes que quedar en España, ¿le echas de menos?

Siempre se echa de menos a tu compañero de vida cuando lo tienes lejos, pero a los dos nos gusta vernos disfrutar en nuestra profesión. Todas las situaciones tienen su parte buena y su parte mala.

¿Discutís mucho?

Cuando las tiene que haber, las hay. En todas las relaciones se discute. Los dos somos bastante pacientes y no somos rencorosos. La verdad es que no me acuerdo de la última que tuvimos.

Gema Checa

¿Os habéis planteado aumentar la familia?

Los dos somos muy niñeros. Somos muy jóvenes y vivimos el día a día. Es un proyecto de futuro que nos hace mucha ilusión, pero preferimos no ponerle fecha.

Te tenemos que preguntar por Alba Carrillo...

No me gusta hablar de ese tema. Entiendo que me hagas la pregunta. Yo siempre me he mantenido al margen porque es un asunto de Feliciano. Siempre he defendido y apoyado a mi pareja en ese asunto. Como es lo normal.

Has terminado la carrera de Periodismo, ¿a quién te gustaría entrevistar?

A Alejandro Sanz.