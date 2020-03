Estela Grande explica por qué ha perdido tanto peso

Estela y Diego ya empiezan a tener planes y proyectos en solitario : Ella ha celebrado su 26 cumpleaños sin Matamoros.

Estela aún sigue adaptándose a su nueva vida sin su marido, Diego Matamoros, y aunque no está siendo fácil, no deja de lucir sonrisa. Esta semana, Estela Grande ha celebrado su 26 cumpleaños por todo lo alto, rodeada de sus mejores amigos, pero antes tenía que organizarlo todo. Mientras disfrutaba de unas compras con su amiga buscando el vestido perfecto para la ocasión, quiso contestar a algo que sus seguidores no dejan de repetirle en las redes: ¿Por qué está tan delgada? La propia modelo ha desvelado que "siempre he sido super delgada", sin embargo, ahora está perdiendo más kilos y más rápido.

El motivo no es otro que "los disgustos": "Tantos disgustos me han hecho perder un par de kilitos, pero como muchísimo, no os preocupéis", ha tranquilizado a sus 'fans', "no tengo ningún problema".

"Es verdad que ahora con tanto nerviosismo y todo lo que está pasando pues ha habido momentos que la situación me ha superado", confiesa en su último vídeo para Mtmad, "mi cabeza trabaja mucho por las noches, da muchas vueltas aunque me vaya a dormir y eso es lo que me está consumiendo a pasos agigantados las calorías", añade.

Ha querido explicar que "por mucho que como, no dejo de adelgazar", y es que se ha visto saturada por "los nervios, la ansiedad...", y confiesa tener "un nudo en el estómago" constante. Eso sí, tiene claro que esta situación es pasajera: "Poco a poco, con estas cositas me distraigo y me ayudan a no pensar tanto en todo".