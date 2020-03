El colaborador de 'Sálvame' no ha podido evitar las lágrimas al ver a su hija

Antonio David cree que Christian no hizo la pregunta con malicia



El ex Guardia Civil no cree que su exmujer esté viendo 'Supervivientes'



Rocío Flores se ha sincerado en ‘Supervivientes’ y le contó a sus compañeros que le gustaría que su madre, Rocío Carrasco, estuviera viendo el concurso. Y es que madre e hija llevan mucho tiempo sin hablarse, pero la superviviente está abierta a una reconciliación. Estas palabras suponen un paso muy importante para la joven, pues ha sido la primera vez que ha hablado públicamente de una posible reconciliación con su madre, aunque aún no se ha sincerado sobre cuáles han sido los motivos que les han llevado a estar tanto tiempo distanciadas.

Esta situación es muy difícil para Antonio David, el padre de Rocío Flores, que no ha podido contener las lágrimas al ver las imágenes de su hija: “Me duele ver cómo cuando habla de su madre, se rompe”. El colaborador se ha mostrado muy sensible y ha querido zanjar el tema hasta que esté más “fuerte”. Y es que para Antonio David es una situación muy difícil, pues según ellos, en casa jamás tratan este delicado tema.

"Me duele ver a Rocío así, que se rompa cuando habla de su madre. Lo deja claro, después de las declaraciones que hizo se entendía que no la estaba viendo. Yo creo que no lo está viendo", confesó Antonio David sin poder evitar las lágrimas.



Además, el ex Guardia Civil ha querido dejar claro que él cree que Christian no preguntó a Rocío 'a malas' sobre su madre Rocío Carrasco, pues cree que lo hizo porque el hermano de Sofía Suescun también ha sufrido mucho tras la separación de sus progenitores.

Telecinco.es

Pero Antonio David no fue el único que habló de esta confesión de Rocío Flores. También lo hizo Rafa Mora que dijo que "Rocío está haciendo un esfuerzo increíble porque creo que quiere ser generosa con su madre. Si ella se viene abajo todo el mundo estaría con ella, nadie entiende que una madre no se hable con una hija".