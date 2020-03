View this post on Instagram

Pero no me acuerdo, no me acuerdo 👏🏽👏🏽 y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó @nattinatasha @thalia 😍😍 Compartir la gala de hoy contigo ha sido de lo bueno...lo mejor!!!! Eres increíble mi nena @anamenaoficial GRACIAS 🙏🏽🙏🏽 @tucaramesuena @antena3com @atresplayer grande equipo!!!!! @joseirun_fotografia Eres el mejor.😘😘😘😘