Pese a tener un gran ejército de 'fans', Adara recibe duros comentarios a diario.

Hace unas semanas confesó sentir "vergüenza" de su propio cuerpo.

"Un potaje no te vendría mal", "no me gusta nada, estás demasiado delgada, nada más se ven huesos", "que delgada 😨😨", son algunos de los comentarios que Adara Molinero, ganadora de 'GH VIP', recibe a diario en sus redes sociales. La concursante tiene que lidiar, como por desgracia todos los famosos, con los conocidos como 'haters', pero ya se han pasado de tuerca. Adara no ha podido más y ha estallado contra los que critican constantemente su físico, y ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales. Según ha reconocido ella misma, le hacen "bastante daño".

"La verdad es que hace bastante daño que me digan continuamente lo delgada que estoy. Produce el mismo dolor que se le diga a alguien que está gord@ como que está demasiado delgad@. Esto NO es algo que decida yo", ha escrito indignada.

"A parte de que mi genética es de ser delgada estoy en una época de muchas preocupaciones". Y ha lanzado una petición: "Por favor, hay que dejar de ser tan exigentes con el físico, no lo es todo en la vida".

Hace unas semanas, durante una entrevista en 'Sábado Deluxe', sacaba su lado más sincero y reconocía sentir vergüenza de su cuerpo: “No debería estar diciendo esto porque luego se aprovechan... pero tengo vergüenza”. Confesaba tener algunos complejos que le pasaban factura en su día a día, como a la hora de hacer el amor, que aseguraba tener que hacerlo con la luz apagada.

Por suerte, Adara afronta con fuerza estas críticas y cada día demuestra que se quiere, ¡y así tiene que ser!