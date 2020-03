Kiko Jiménez ha vuelto a arremeter contra Gloria Camila, y no le va a hacer ninguna gracia. Ha sido en 'Sálvame', donde eso sí, ha querido dejar muy claro que "hemos terminado de grabar 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y me has parado tú, que conste, que luego las mentes mal pensadas dicen que aprovecho para hablar sobre ellos", ha aclarado a Carlota Corredera. Asegura que se alegra de la salvación de Rocío Flores en 'Supervivientes': "que siga concursando que es su sueño", pero a quien está viendo realmente bien es a Ana María Aldón.

"A Ana María la estoy viendo muy bien, es una mujer excepcional, está teniendo voz y voto y me está gustando muchísimo. Tiene su propia opinión y me encanta porque podría estar al margen y solo defendiendo a Rocío y ella lo hace cuando considera, cuando no, pues no", ha apuntado. "Como ella bien dijo, Rocío ya es mayorcita para defenderse sola, además quedaron en hacer su concurso por independiente". Además, el asesor del amor cree que Jorge Javier le paró los pies a Yiya a tiempo, antes de que nadie pudiera defenderla.

Asegura que lo pasa mal con las pullas constantes que se lanzan Gloria y Sofía Suescun en el plató y no ha dudado en lanzar un dardo envenenado: "Hay mucho favoritismo por algunos por el cariño que le guardan a Ortega Cano y Rocío Jurado, que son las verdaderas estrellas".

Y no ha dudado en arremeter contra Gloria: "La defensa de Gloria a Ana María me parece hipócrita cuando se han llevado realmente muy mal", ha asegurado, "ella no soportaba que Ana María estuviese en sus vidas, que su padre estuviera feliz y que ella pasara a un segundo plano”. Y tiene claro que "yo lo haría mejor" eso de defender a Ana María en los platós.