Chelo García-Cortés fue una de las ausencias más sonadas en el gran regreso de Isabel Pantoja a los escenarios.

Chelo e Isabel se reconciliaron tras años de distancia gracias a su aventura en 'Supervivientes'.

"Como a mí no me gusta engañar, yo no voy a ir", así de tajante se mostraba Chelo García-Cortés cuando le preguntaban si acudiría al gran regreso de Isabel Pantoja. La tonadillera volvía a los escenarios, este viernes, en Madrid, con un gran concierto al que asistieron numerosos rostros conocidos, pero la colaboradora de 'Sálvame' no fue uno de ellos. "Hoy no me apetece ir al concierto, no voy a poner ninguna excusa más y, a lo mejor, a otro concierto iré. A este concretamente, no".Y es que, pese a saber que ella "tiene acceso libre" a cualquiera de sus conciertos después de haberse reconciliado públicamente en su paso por 'Supervivientes 2019', Chelo se negó completamente a acudir.

Pese a todo, ha paliado su ausencia con una cita muy especial... La colaboradora ha disfrutado del sábado en compañía de Kiko Rivera.

Ambos con gorras, sudaderas y gafas de sol, posaron así para las redes sociales de Chelo. La colaboradora y Kiko se conocen desde que él era pequeño gracias a la amistad que unía a Chelo con Isabel, así que parece que en el nuevo viaje del DJ, ha hecho una parada para comer con la periodista y arreglar lo que ella confesaba ser su "sábado solitario": "A veces los sábados solitarios se llenan de Luz y Cariño @riverakiko ... Antes de su viaje a Barcelona camino de Andorra. Disfrutamos de volvernos a ver. #cariño #complicidad #recuerdos llenos de Cariño", escribe junto a la imagen.