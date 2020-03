View this post on Instagram

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TODO VUESTRO CARIÑO! Como me dijo alguien a quien admiro, “de una necesidad surgió la oportunidad y así comienzan muchos sueños” Agradecida de esta gran oportunidad y orgullosa de haber superado mis miedos. Mañana seguiremos fuertes ofreciendo lo que mejor sabemos hacer, entretener. Felicidades @telecincoes por estos 30 años llenos de emociones, espero poder cumplir muchos años más formando parte de esta gran familia. Seguiremos dando grandes pasitos 👣 🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉 #nagorerobles #dragongirl #keepgoing #happybirthday