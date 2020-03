Kiko Matamoros sigue los pasos de Leticia Sabater y Chabelita.

El colaborador ha anunciado en 'Viva la vida' que se someterá a una intervención quirúrgica para presumir de abdominales.

La pasada semana, Kiko Matamoros iba a pasar por quirófano y así lo anunciaba en los programas en los que colabora, tanto en 'Viva la vida' como en 'Sálvame', avisando así de su ausencia. Sin embargo, no hemos dejado de verle en los platós... El propio Matamoros ha explicado por qué iba a operarse y por qué finalmente no lo ha hecho. Al parecer, quería someterse a una marcación abdominal, una operación estética para lograr ese 'six pack' o 'eight pack' tan deseado. Algunas personas, si tienen un exceso de piel sobrante en la zona del abdomen, pueden requerir una intervención previa, una abdominoplastia: un procedimiento en el que se corrigen los defectos del abdomen, tanto en la piel, como en la grasa y la musculatura; de esta forma se mejora su aspecto.

telecinco

Pero Kiko todavía no lo ha hecho. Según ha confesado él mismo, el motivo no es otro que un fuerte dolor de abdomen que sufrió la noche previa a la operación, por lo que parece que ha aplazado la intervención.

Eso sí, muchos de sus compañeros de trabajo no entienden esta decisión del colaborador, ya que tiene un cuerpo bastante tonificado para, oye, la edad que tiene. Pero él parece que lo tiene bastante claro y será cuestión de tiempo que pase por quirófano para marcarse el abdomen.

Una operación a la que se han sometido recientemente otros rostros de Telecinco, como Isa Pantoja y Leticia Sabater, y que tiene un proceso de recuperación algo complicado aunque podrá acudir, perfectamente, a su puesto de trabajo.