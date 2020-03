Hugo e Ivana viven una noche de sexo en 'SV 2020'.

La pareja está más unida que nunca.



La relación de Hugo Sierra e Ivana Icardi avanza a pasos agigantados. Y es que los tortolitos, que se gustaron desde el principio del reality, no pueden esconder la sonrisa cada vez que están juntos. Pero, no toda ha quedado ahí. La pareja ha dado un paso más y ha disfrutado de una noche de pasión a la luz de la luna. Parece que esto le ha dado toda la fuerza al ex de Adara que necesitaba, ya que no estaba pasando por su mejor momento del reality. No sabemos cómo seguirá esta relación fuera del programa de televisión, pero lo que está claro es que nos están dando grandes momentos en 'Supervivientes'.

Telecinco

"Estoy tocando la derrota últimamente y no me va muy bien. Estoy alejado de Ivana y aún encima no he ganado la recompensa", le confesó a Jorge Javier Vázquez muy serio el uruguayo durante la última semana. No obstante, parece que esta semana las cosas han cambiado para el ganador de 'Gran Hermano'. "Esta semana vino con fortuna, Jordi. He tenido suerte en el grupo, y estar con Ivana me ayudó a estar súper bien", aseguró Hugo a Jordi.

Telecinco

Y es que Sierra ha protagonizado una noche de pasión en la isla con Icardi. “Te lo voy a romper esta noche”, le dijo el Hugo a Ivana. “Bueno... Empecemos tranquilos", respondió ella, visiblemente nerviosa. “Ha sido la mejor noche que he vivido aquí", afirmó Hugo, tras pasar una noche de pasión con la argentina.