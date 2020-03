Rocío Flores está muy decepcionada con Fani.

Según sus compañeros, Fani ha criticado duramente a Rocío.

Como todos sabemos, la convivencia es muy complicada y más aún si no se tiene ninguna comodidad. Y es que los supervivientes ya están viviendo las primeras traiciones en sus propias carnes. Rocío Flores se ha enterado de la críticas que la protagonista de 'La isla de las tentaciones', Fani, ha vertido contra ella. Aunque parecía que iban a ser íntimas amigas dentro del reality, parece que las concursantes están más alejadas que nunca. Será el jueves durante la gala semanal del reality cuando las participantes se vean las caras de nuevo y puedan aclarar estos comentarios.

Telecinco

"Estaban queriendo decir que Fani nos ha puesto a parir a todos. Yo le he dicho a Roci que también ha largado de ella. A saber qué es lo que estaban hablando para llegar a la misma conclusión que nosotros estando en distinto grupo", le contó Barranco a Nyno después de hablar con Rocío Flores por señas. "Dijo que era una vaga y una materialista. Que para lo que cobraba no estaba haciendo nada", añadió Ivana, asegurando los comentarios que Fani había dicho de la nieta de Rocío Jurado.

Telecinco

"Me sorprende porque si estás todo el día pegada a mí y de repente vas soltando eso de mí... Al final la gilipollas de la edición va a ser Rocío. ¿Qué tipo de problema tienes para ir rajando de mí? Uno me traiciona nominando, otro va rajando de mí, otros dos me hacen la vida imposible... ¿Esto es 'Supervivientes' o qué es?", aseguró Rocío, muy cabreada. "Esto es televisión", respondió Avilés.