Elena protagoniza un pequeño acercamiento con Hugo.

José Antonio Avilés, conocedor de la televisión.

El fuego siempre es el motivo del primer gran enfrentamiento entre los ‘Supervivientes’ y en esta edición no podía ser menos. Y más teniendo a supervivientes que muestran directamente la crítica a sus compañeros por no hacer más de lo que se les exige. Este ha sido el motivo de una gran bronca entre José Antonio y Elena que se han enzarzado por ver quién acudía a buscar leña o si aprovechaban un árbol que estaba cerca. Ella tiene miedo de que se acabe pronto y por la noche no puedan utilizarla, mientras que él piensa que hay madera de sobra.

Pero como todo, la discusión ha ido derivando y lo que empezó siendo una discusión por ver si iban o no a por fuego, terminó siendo una montaña rusa de reproches entre los dos concursantes. Ella siente que sus compañeros no la dejan hacer nada mientras que él, que ha tenido varios bajones, la ha criticado por hacerse constantemente la víctima. "¿Qué quiere? ¿Que esté todo el día de brazo cruzados escuchándote? ¡Porque aquí el único que habla eres tú!", le recriminaba Elena. "Lo que no podemos hacer los demás es dejarte a ti de víctima", contestaba José Antonio.

La discusión fue a más, evidentemente, cuando José Antonio llamó "sibilina" a su compañera ya que la considera "muy inteligente" para hacer una estrategia de este estilo. "Eres sibilina porque sabes cuándo hacer las cosas", decía el periodista. "Tú haces lo que te da la gana, así que no puedes hacer como que no te dejamos hacer las cosas", añadía después. Para evitar el enfrentamiento, Elena se fue lejos y se sentó en la playa rodeada de Rocío Flores y Nyno, que la acompañaron para ver cómo estaban las cosas. Al momento, el periodista siguió con la discusión.

"Me he venido aquí a estar sola, déjame en paz, que tienes un afán de protagonismo que no puedes con él", le reprochaba Elena. "¡No! No voy a ser tu Pavón, que criticabas que eras el blanco de los demás y es que tú necesitas un blanco. No voy a ser yo", contestaba rápidamente José Antonio, que era finalmente el criticado por sus compañeros. "Te quita la energía, todo el día buscando el enfrentamiento", aseguraba la diosa Ivana Icardi sobre el periodista.